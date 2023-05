"Nein" ist unmissverständlich und bedeutet in allen Teilen der Welt eines: Nein. In der Welt von Arno Del Curto heißt es aber, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Es sei denn, er spricht es mit Nachdruck und nur ein einziges Mal aus. Wie etwa auf die Frage, ob es vorstellbar wäre, dass er noch einmal irgendwo ein Traineramt übernehmen wolle. Doch selbst das glaubt ihm in der Schweiz niemand.