Der Sport lebt von seinen Stars. Ob Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Fußball, Rafael Nadal im Tennis oder Henrik Kristoffersen im Skisport - sie alle ziehen Massen in ihren Bann, sorgen für volle Arenen und gelten für Kinder und Jugendliche als Vorbild. Im Eishockey ist, neben der NHL, vor allem die Weltmeisterschaft die beste Gelegenheit, den stärksten Spielern der Welt auf die Kufen schauen zu können. Fast jede A-Nation kann mit dem einen oder anderen NHL-Spieler aufwarten. Die ganz großen Stars wird man heuer in Tampere und Riga jedoch vergeblich suchen. Selbst die großen Eishockey-Nationen wie Kanada, die USA oder Schweden setzen in diesem Jahr offensichtlich eher auf ein ausgeglichenes Kollektiv, als auf eine Ansammlung von Superstars. Viele Akteure sagten zudem nach der langen Saison in der besten Liga der Welt (82 Spiele im Grunddurchgang) ihre Teilnahme ab.