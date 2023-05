Fünf Rennen sind in der Formel 1 gefahren, in vier davon stellte Red Bull Racing die Boliden auf den Plätzen eins und zwei ab – so auch in Miami. Der interne Kampf war zugleich auch wieder einmal jener um den Sieg und erneut hatte dabei Max Verstappen am Ende die Nase vorne. Der „fliegende Holländer“ flog beim Start auf Platz zehn zurück, pflügte in Folge durch das Feld und klopfte schneller als gedacht bei Teamkollege Sergio Perez an. Der Mexikaner machte alles richtig, fuhr von der Pole Position aus ein fehlerfreies Rennen, konnte aufgrund von Strategie und der Pace Verstappens aber nichts machen. Im Fernduell zockte der zweifache Weltmeister seinen Teamkollegen ab, brannte mit dem 45 Runden alten harten Reifen immer noch Traumzeiten in den Asphalt.

Dann kam Verstappen an die Box und der Kampf um den Sieg entbrannte von Neuem, als Perez vorbeizog. Lange hielt die mexikanische Führung nicht, zog der 25-Jährige zu Beginn von Runde 48 vorbei. Der Mexikaner kämpfte mit allen Mitteln, konnte den aufgestachelten Teamkollegen aber nicht länger bändigen. Mit dem Sieg „ersparte“ Verstappen seinem Team wohl auch eine erneute Diskussion darüber, wer denn nun Weltmeister werden „darf“, hätte „Checo“ die Fahrer-Weltmeisterschaft bei einem Rennsieg in Miami erstmals angeführt. So bleibt alles beim Alten. Verstappen führt die WM an, Red Bull dominiet und dahinter kommt Fernando Alonso, der in Miami als dritter seinen dritten Podiu