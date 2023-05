Den Feinschliff für die Eishockey-WM in einer Woche holt sich Österreichs Nationalteam derzeit in Kapfenberg. In den beiden Tests gegen die Slowakei will Teamchef Roger Bader den endgültigen WM-Kader finden. Das Toreschießen im ersten Match am Donnerstag war relativ einfach, bei sechs Toren im ersten Drittel, drei auf jeder Seite. Bemerkenswert nur: die Österreicher kassierten zwei Gegentreffer bei nummerischer Überlegenheit.

© kk

In ähnlicher Weise ging es auch im zweiten Abschnitt weiter, vor allem aus österreichischer Sicht. Die ÖEHV-Auswahl stellte innerhalb von eineinhalb Minuten auf 5:3. Das 6:3 durch NHL-Star Marco Rossi war dann schon die Entscheidung. "Es war ein knackiges Spiel. Gut, dass bei uns schon das Powerplay ganz gut funktioniert hat. Wir haben eine gute Teamleistung gezeigt", erklärte Torschütze Lukas Haudum.

Das Schlussdrittel endete torlos. Aber noch nie hat Österreich in einem Länderspiel gegen die Slowakei ein halbes Dutzend Tore erzielt.

Das zweite Spiel findet am Samstag in Trencin (16 Uhr) statt. ORF Sport + überträgt live.

Testspiel: Österreich - Slowakei 6:3 (3:3, 3:0, 0:0), Tore der Österreicher: Huber (2.), Heinrich (7.), Haudum (15.), Nissner (22.), Rossi (23.)