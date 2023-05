Bernhard Starkbaum darf irgendwie als Lebensversicherung der rot-weiß-roten Mannschaft bezeichnet werden. Wenn die Österreicher in den nächsten Wochen bei der WM in Tampere wieder auf die Welt-Elite des gepflegten Pucksports treffen, werden die Augen vielfach auf ihn gerichtet sein. Der Goalie gilt neben David Kickert sowie David Madlener als ultimativer Prellbock, um die Mission Klassenerhalt erfolgreich abzuschließen.

Sein Alleinstellungsmerkmal? Zwei Mal sicherte er mit seinen Paraden den Verbleib in der A-Gruppe (2018 beim 4:0 gegen Belarus sowie im Vorjahr beim 5:3 gegen Großbritannien). Das schaffte vor ihm kein anderer Torhüter. „Das sind Erlebnisse, die man nie vergisst“, sagt er. Und noch etwas zeichnet Starkbaum aus. Mit seinem 147. Länderspiel in Kapfenberg gegen die Slowakei überholte er den bisherigen Rekordhalter Claus Dalpiaz. „Das zeigt aber, dass ich nicht mehr der Jüngste bin“, merkt der 37-jährige Wiener schmunzelnd an. Auch er weiß: seine Karriere neigt sich dem Ende zu, in Tampere könnte er einen Schlussstrich ziehen. „Natürlich denkt man über so ein Szenario nach“, gibt er zu. „Aber jetzt gilt die volle Konzentration auf die WM.“

Eine Nationalteam-Absage kam für Starkbaum, selbst nach langen Saisonen, nie in Frage. „Es ist eine riesengroße Ehre für Österreich zu spielen, den Adler auf der Brust zu tragen und sich mit den Besten der Welt zu messen“, bekräftigt der 1,86-Meter-Mann. Und dort erlebte er einige Sternstunden. Abgesehen von den beiden erfolgreich abgeschlossenen Turnieren 2018 und 2022 bleiben ihm glorreiche Siege gegen Top-Nationen wie beim 2:1 n. P. gegen Tschechien im Vorjahr in Erinnerung. „So etwas erleben zu dürfen, ist schon sehr cool. Eigentlich immer, wenn man auf dem Eis steht und die österreichische Hymne ertönt“, sagt er ehrfurchtsvoll.

Das Torhüter-Gespann des Nationalteams, das seit Jahren nahezu unverändert geblieben ist, beweist, dass die Fehlentwicklungen nie ernsthaft korrigiert wurden. Es hat kein Nachrücken eingesetzt. Auch, weil sich nach wie vor zu wenige attraktive Perspektiven für heimische Keeper bieten. 2022/23 erhielten in der Liga die Imports Sebastian Dahm (KAC), JP Lamoureux (VSV) und Christian Engstrand (99ers) mehr Einsätze, als alle zehn eingesetzen österreichischen Keeper zusammen. Und lediglich Starkbaum galt als ausgewiesene Nummer Eins. Einen Mangel an talentierten Kräften erkennt der Wiener nicht: „Ali Schmidt oder Florian Vorauer benötigen eben regelmäßige Einsätze. Und vor allem Vertrauen. Wenn ein Import patzt, spielt er in der nächsten Partie trotzdem. Die Österreicher müssen hingegen sitzen“, ortet er ein Ungleichgewicht.

In Deutschland wählt man einen anderen Zugang: „Dort werden Goalies in den unteren Spielklassen aufgebaut, Imports sind nicht erlaubt. Die Team-Torhüter Strahlmeier oder Franzreb gelten als die besten Beispiele, wie nachhaltige Arbeit funktioniert. Aber das betrifft ja alle Bereiche. Wie sollen Spieler, die während der Saison nicht in den entscheidenden Momenten zum Einsatz kommen, plötzlich bei der WM gegen die Besten der Welt die Kartoffel aus dem Feuer holen“, fragt Starkbaum, der mit 23 Jahren erstmals im WM-Kader gestanden war (2009). Und diese Situation könnte ihn auch in Zukunft intensiver beschäftigen. Seit Jahren versucht er seine Erfahrung in einem Goalie-Camp dem aufstrebenden Nachwuchs zu vermitteln. Und nach der WM will er seine Zukunft klären. Seitens der Vienna Capitals soll ein Angebot als Torhüter-Trainer vorliegen.

Das ändert nichts an der Gegenwart und der Mission in Finnland. Der Keeper, der das routinierte Trio (Altersschnitt: 32 Jahre) anführt, wolle diese Atmosphäre noch einmal aufsaugen und genießen. „Unser Team agiert als eine Einheit. Es herrscht ein super Zusammenhalt“, schwärmt er. Nachsatz: „Das war in all den Jahren nicht immer der Fall.“

Allerdings sei dies nötig, um zu bestehen, so Starkbaum. „Wir verlieren zusammen, wir gewinnen zusammen“, lautet sein Credo. Neben Weltklasse-Nationen wie Schweden, Finnland, USA und mittlerweile auch Deutschland, warten schließlich nervenaufreibende Duelle gegen (schlagbare) Teams aus Frankreich, Dänemark und Ungarn. Und am Ende wird wieder eine große Verantwortung auf Starkbaums Schultern lasten.