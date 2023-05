Für den Kärntner Klaus Mitterdorfer war sein erster großer Auftritt als zukünftiger ÖFB-Präsident ein Heimspiel. Gemeinsam mit Ehefrau Susanne, Tochter Anna und Sohn Moritz nahm der 57-Jährige zahlreiche Glückwünsche entgegen. Bei der Siegerehrung des ÖFB-Cup-Finales 2024 – wo auch immer sie stattfinden wird – wird Mitterdorfer dann schon selbst Teil der Zeremonie sein. "Die Chancen, dass das Endspiel in Klagenfurt bleibt, könnten gestiegen sein", wurde vom ein oder anderen Funktionär während des Essens vor dem Spiel freudig gemutmaßt.

Während um das Stadion rund tausend Polizisten im Einsatz waren, nahmen Innenminister Gerhard Karner und die Kärntner Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß im Stadion Platz. "Das Finale gehört zu den Glanzlichtern im Sport. Der Dank gilt allen Polizistinnen und Polizisten für ihre Einsatzvorbereitungen in den vergangenen Wochen", sagt Karner, der am Tisch des Kärntner Landeshauptmanns und "Gastgeber" Peter Kaiser Platz nahm.

So dicht wie am Sonntag war die Promi-Dichte im Wörthersee Stadion, das während des Cup-Finales 28 Black Arena genannt wurde, nur selten. Aus der heimischen Fußballszene waren unter anderem Teamchefin Irene Fuhrmann, Ex-Teamchef Franco Foda, U21-Teamchef Werner Gregoritsch, der dreifache Cup-Sieger Manfred Zsak oder Ex-Teamkapitän Andreas Ivanschitz mit dabei.

Was die junge Garde der heimischen Prominenz betrifft, stand eine Person klar im Mittelpunkt: Schlagersängerin Melissa Naschenweng war die wohl am häufigsten abgelichtete Person im Raum. "Mit ihr will ja jeder ein Foto machen", hieß es schnell voller Staunen. Darunter auch Jacques-Lemans-Chef Alfred Riedl. Begeistert von der Atmosphäre zeigten sich auch die Skistars Matthias Mayer und Marco Schwarz, die vor 30.000 frenetischen Fans den Ehrenankick vornehmen durften.

Wenn es für Sturm Graz um etwas geht, dann darf Bischof Wilhelm Krautwaschl, der wie gewohnt im Sturm-Dress und mit Sturm-Schal aufmarschierte, nicht fehlen. Trotz der schwarz-weißen Leidenschaft wurde auch mit Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl bei einem Getränk gefachsimpelt. Gemeinsam mit Landeshauptmann Christopher Drexler und dessen Vorgänger Hermann Schützenhofer konnte der Geistliche nach dem Abpfiff und vor der Rückfahrt nach Graz in steirischer Eintracht den Cup-Titel feiern.