Österreichs Eishockeyherren bekamen im Testspiel gegen Topnation Tschechien die Grenzen aufgezeigt. Das Team von Roger Bader begann in Wien eigentlich engagiert, befand sich in den Anfangsminuten vermehrt im Angriffsdrittel. Getroffen haben aber die Gäste. Nach sechs Minuten hämmerte Jan Kostalek die Scheibe erstmals für die Gäste unter die Latte. Und nun hatten die Tschechen die Partie auch unter Kontrolle. Vor der Pause sorgten sie durch NHL-Stürmer Martin Kaut und Vladimir Sobotka per Doppelschlag eigentlich schon für die Vorentscheidung.

Den Spielstand baute Tschechien gegen phasenweise sichtlich überforderte Österreicher im Mitteldrittel komfortabel aus. Michael Spacek und Kapitän Roman Cervenka stellten bis zur Spielmitte auf 5:0, ließen ÖEHV-Einserkeeper Bernhard Starkbaum bei einigen der Gegentreffer auch nicht sonderlich glücklich aussehen. Vor der Pause schnürte Spacek noch den Doppelpack und machte damit das halbe Dutzend voll.

Im Schlussabschnitt nahm Tschechien ein wenig Tempo aus seinem druckvollen Spiel und der ÖEHV kam seinerseits zu einigen Kontermöglichkeiten, agierte auch einmal in Überzahl gut strukturiert und gefährlich. Lediglich das Ehrentor für die ÖEHV-Auswahl wollte nicht fallen. Am Samstag (16 Uhr, ORF Sport plus) gibt es das Rückspiel in Brünn.

Kommt Rossi noch zur WM?

Noch heißt es warten auf Marco Rossi. Rossi, der als Backup wieder für das NHL-Team von Minnesota trainiert, wird bis zum Ausscheiden der Wild auf jeden Fall in Übersee bleiben. "Wenn sie die aktuelle Serie gewinnen, kommt er nicht mehr, wenn sie gegen Dallas verlieren, kann er noch zu uns stoßen", verrät Bader. Aktuell steht es 3:2 für Dallas, am Samstag könnte die Serie mit einem vierten Sieg der Stars beendet sein.

Aufstellung Österreich: Starkbaum (Kickert); L. Lindner-Reinbacher, B. Wolf-Nickl, Maier-Zündel, Wimmer-Brunner; Ganahl-Haudum-Neubauer, Zwerger-Achermann-Feldner, Romig-Maxa-Gaffal, Schinger-Wallner-Kraus