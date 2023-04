Das Spiel der Spiele wartet am Samstag auf die Frauen von SC witasek Ferlach in der WHA. Der Ligakrösus Hypo Niederösterreich kommt zum Duell Tabellenführer gegen den ersten Verfolger. Das Match wird ab 20.15 Uhr in ORF Sport+ übertragen. „Die Beginnzeit ist für die Fans vor Ort nicht optimal, aber beide Ferlacher-Fußballklubs haben ihre Spiele zu diesem Zeitpunkt bereits absolviert, bleibt noch genug Zeit, in die Halle zu kommen“, sagt Sektionsleiter Wolfgang Buchbauer.