Es liest sich wie das „Who-is-Who“ des Bergrennsports. Die ganz großen Stars der „Hillclimb-Szene“ konnten sich schon in die Siegerlisten des Rechbergrennens eintragen. Da fallen Namen wie Mauro Nesti, Simone Faggioli, Christian Merli (alle ITA), Andres Vilarino (ESP). Oder die Österreicher Walter Pedrazza, ein österreichisches Urgestein des Motorsports, oder Josef Neuhauser. Und natürlich auch Hermann Waldy. Der Kärntner, der am 19. September 2017 verstarb, gewann den Klassiker in der Steiermark 2004.