Am Dienstag, dem 25. April, hat Mensur Suljovic Termin und es ist eine wahrlich schwere Geburt. Heuer werden es 30 Jahre, dass der mittlerweile 51-Jährige in Österreich lebt, und der Wiener Vorzeige-Darts-Profi steht zwar in der Gunst der Menschen im Lande ganz oben, bei den Behörden, konkret der MA 35, jedoch wird er nach hinten gereiht. "Nein, ich habe sie noch immer nicht", sagt der gebürtige Serbe mit leicht glasigem Blick, der auf der Bühne so scharf wird. Jetzt drückt er Unverständnis, fast Trauer aus. Die Staatsbürgerschaft ist sein innigster Wunsch, sie wurde ihm bisher stets verwehrt. Nun soll sie ihm schlagen, die Geburtsstunde als Österreicher, am Dienstag fällt die Vorentscheidung.

Suljovic kann nicht nachvollziehen, warum er und mit ihm auch seine Frau und seine zwei Kinder derart lange warten müssen. Ihn, den gütigen Menschen, trifft die volle Härte eines rigiden Gesetzes, das aber bei Weitem nicht immer so eng ausgelegt wird. Vor Jahren hatte er in seinem Lokal eine Kellnerin angestellt, dieser fehlte eine AMS-Bestätigung. "Sie war aber angemeldet, es war keine Schwarzarbeit." Für Suljovic gab es offenbar keinen Spielraum. "Es ist extrem ungerecht. Das System muss menschlicher werden. Man braucht Gefühl für die Menschen."

Als ihn die Leidenschaft packte

Mögen sich die Buchstaben des Gesetzes querlegen, die Zahlen tun es nicht. Gerade in Wien angekommen, nahm er die Scheibe ins Visier. "Ich habe gleich ausgemacht (das Spiel beendet), mit der 14, da haben alle gestaunt. Was, du hast noch nie gespielt?´, haben sie gesagt. Dabei habe ich vorher nicht einmal gewusst, was Darts ist." Nun hellt sich die Miene auf, er ist in seinem Element. Es war der Auslöser für die Karriere des Hochtalentierten, die Leidenschaft hatte ihn gepackt. "Ich habe stundenlang gespielt".

Suljovic führten die Pfeile schließlich bis tief hinein in die Weltspitze. Aber dann kam ein Stich und plötzlich wurde alles anders. Der Körper des empfindsamen Österreichers, der offiziell noch immer keiner ist, reagierte heftig auf die Corona-Impfung. "Ich habe nicht einmal stehen können", erzählt er. Sein ewiges Ziel, die Darts-Scheibe, verlor er vorübergehend völlig aus den Augen. Sechs Monate war an keinen Wurf zu denken. "Es hat mich zwei Jahre gekostet."

Denn sein Sport ist harte Arbeit. "Wenn ich nicht jeden Tag fünf, sechs Stunden trainiere, brauch ich mich nicht hinstellen und ein Turnier spielen" meint der Vollprofi. Dazu kommt die enorme psychische Anstrengung. Bei allem technischen Können entscheidet letztlich die mentale Komponente über Wohl oder Übel. "Im Training triffst du neun von zehn Doppel, auf der Bühne sind es ein oder zwei", gibt Suljovic Einblicke in die Ausleuchtung durch die Öffentlichkeit.

Intensives Mentaltraining

Auch mithilfe jahrelangen intensiven Mentaltrainings hat er es geschafft, der Nervosität Grenzen zu setzen. "Aber du musst auch daran glauben, sonst hat es keinen Sinn." Das Publikum, so großartig er es aufnimmt, muss während des - bei ihm langsamen, bedächtigen - Wurfs ausgeblendet werden. "Du musst in den berühmten Tunnel, dann bist du richtig fokussiert und gewinnst."

Suljovic konnte von seinem Beruf stets gut leben. "Aber ich lebe nicht auf großem Fuß. Ich zahle alle Steuern in Österreich, mehr als viele hier, bin nie einen Cent schuldig geblieben." Doch mit dem Rückfall in der Rangliste ist auch die Bereitschaft der Sponsoren zurückgegangen, denn diese brauchen Fernsehzeit. Ist Suljovic jetzt auf dem Weg zurück zu alter Stärke? "Ich hoffe es und ich gebe nicht auf." Und wieder hat er sein großes Ziel vor Augen. "Die Staatsbürgerschaft wird mir helfen, dann gebe ich noch mehr Gas."

Bei den Austrian Open erreichte Suljovic am Sonntag mit einem sensationellen 6:2-Sieg über Weltmeister Michael Smith das Viertelfinale, wo er an Josh Rock aus Nordirland scheiterte. Es war schon ein großer Schritt auf seinem Weg zurück.