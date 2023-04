Beim 0:2 in Deggendorf zuletzt war Österreich gegen Deutschland phasenweise das bessere Team. In Landshut zeigten beide Teams im zweiten Test eine ansprechende Leistung - und Österreich traf diesmal auch. Zweimal ging Österreich in Überzahl in Führung.

Erstmals jubelte Lukas Haudum nach knapp sieben Minuten und nach Zuspiel von KAC-Teamkollege David Maier. Auf den Ausgleich von Ex-VSV-Stürmer Maxi Kammerer (12.) antwortete Henrik Neubauer, der einen Ganahl-Pass im Mitteldrittel direkt über die Linie bugsierte (29.). NHL-Crack Nico Sturm (San Jose) gelang nur 52 Sekunden nach dem Start des Schlussdrittels der Ausgleich und damit begann die Drangperiode der Deutschen.

Österreich rettete sich aber trotz neun Minuten in Unterzahl noch bis ins Penaltyschießen. Dort trafen Haudum, Neubauer und Zwerger, Bernhard Starkaum hielte alle Versuche der Deutschen.