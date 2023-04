Am Donnerstag hat er sich durch die Qualifikation gekämpft und eroberte einen der beiden zusätzlichen österreichischen Startplätze. Am Freitag sorgte Hannes Schnier bei den Austrian Darts Open in der Premstätten Halle bei Graz für eine Top-Sensation. Der 46-jährige Wiener bezwang den Niederländer Jeffrey de Zwaan mit 6:5 und steht damit in der zweiten Runde.

Es war die siebente und vorletzte Partie der Nachmittagssession und sie brachte die Halle so richtig zum Toben. Der Favorit aus den Niederlanden führte bereits 5:2 und hatte drei Matchdarts auf "Tops", die Doppel 20. Aber De Zwaan, die Nummer 88 der Welt, zeigte plötzlich Nerven und Schnier spielte groß auf, musste bei 4:5 vier weitere Matchdarts von De Zwaan über sich ergehen lassen, ehe er noch die nicht mehr für möglich gehaltene Wende schaffte.

Entscheidend war letztlich Schniers schier unglaubliche Doppelquote von mehr als 60 Prozent. Am Samstag trifft er wieder in der vorletzten Nachmittags-Partie auf den zweimaligen WM-Halbfinalisten Nathan Aspinall. Der Engländer kommt noch dazu als frischgebackener Premier-League-Sieger von Rotterdam zu den Austrian Open.

Ebenfalls am Samstag ist auch wieder Mensur Suljovic im Einsatz. Der Wiener setzte sich gegen den Engländer Ricky Evans mit 6:4 durch und trifft nun auf Ex-Weltmeister Peter Wright (SCO). Für die anderen beiden Österreicher Rowby-John Rodriguez (3:6 gegen Ryan Meikle) und Marcus Haider (3:6 gegen Luke Woodhouse) kam schon zum Auftakt das Aus.