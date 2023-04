Österreichs Nationalteam hat im Zuge der Campwoche in Deggendorf sichtlich einen neuerlichen Schritt nach vorne gemacht. Davon konnte sich das Publikum in Deggendorf auch überzeugen. Österreich verlor zwar 0:2, war aber ab dem Mitteldrittel phasenweise das bessere Team. "Wir sind nicht gut gestartet, brauchten auch ein bisschen, um uns an das Tempo anzupassen. Allerdings haben wir ab der 15. Minute unsere Aggressivität nach oben fahren können. Danach hatten wir echt gute Phasen", sagt Manuel Ganahl. Der KAC-Crack kam in dieser Woche neu dazu und zeigt sich beeindruckt vom Kader: "Die Burschen sind schon gut drauf, wir müssen jetzt schnell schauen, dass wir uns da gut einfügen."

Auch der Teamchef attestierte seiner Mannschaft eine gute Leistung. "Schon im zweiten Drittel hatten wir eigentlich die besseren Möglichkeiten, nur das Tor fehlte noch. Am Anfang waren wir nicht so gut organisiert, einfach weil es ein höheres Niveau ist, als zuletzt gegen Italien und Slowenien. Das haben wir aber auch erwartet", sagt Roger Bader. Viel positives könne man aber für den zweiten Test gegen die Deutschen am Samstag (17 Uhr, live.eishockey.at) mitnehmen.

Deutschland wird bei der WM in Tampere auch ein Gegner der ÖEHV-Truppe sein. Weiters trifft man in Finnland auf Finnland, Schweden, die USA, Dänemark, Frankreich und Ungarn. Danach geht es übrigens weiter nach Wien, wo auch schon die ersten Spieler von ICE-Finalist Salzburg dabei sein könnten. Am 27. April gibt es in Kagran den Heim-Test gegen Tschechien (18.30 Uhr, ORF Sport plus).