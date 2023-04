Ungewöhnlich ist diese Stellenausschreibung allemal, handelt es sich doch um eine Position im Präsidium des sechstgrößten Sportverbandes Österreichs. Der BÖE (Bund der Österreichischen Eis- und Stocksportler) ist derzeit auf der Suche nach einem Vizepräsidenten oder einer Vizepräsidentin und geht dabei auch neue Wege. So wurde die Ausschreibung auch auf dem Facebook-Kanal gepostet.

Gehen andere Verbände oft nur den internen Weg über langjährige Funktionäre, wollte der BÖE bewusst neue und frische Impulse setzen. "Wir wollten eine breite Masse erreichen und nicht nur die eigenen Funktionäre. Es geht darum, mehr Menschen zu erreichen, und deshalb haben wir auch auf die sozialen Netzwerke gesetzt", sagte Generalsekretär Michael Brantner. Die Stelle sei "natürlich auch auf anderen Wegen" ausgeschrieben worden, Facebook nur ein "zusätzlicher Punkt".

Die Ausschreibung © Screenshot

Bis Ende April können sich Interessierte per E-Mail an office@boee.at oder an ein Mitglied des Präsidiums wenden. Viel mehr will Brantner zu diesem Zeitpunkt nicht verraten. "Es ist ja noch Zeit, und wir haben auch Bewerbungen. Wichtig für uns ist, keinen Schnellschuss zu machen und in Ruhe zu entscheiden."