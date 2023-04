Es ist der Lockruf der Szene und die Massen sind ihm hörig. "Onehundredandeightyyyyy" hat wieder Saison in Österreich, 180, das Höchste der Gefühle in der Welt des Darts. Die Austrian Open in der Halle Premstätten am Schwarzlsee bei Graz werden am Wochenende (21. bis 23. 4., jeweils ab 13 bzw. 19.15 Uhr) zur Zielscheibe für die internationale Elite und deren Anhängerschar. Der Auftritt der Spitzenvertreter des Pfeilwurfs, die wie Präzisionsmaschinen ihre Werkstücke in die nur acht Millimeter breiten Triple- und Doppelfelder platzieren, fasziniert eine sich von Jahr zu Jahr vermehrende Fangemeinde.