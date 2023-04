Österreichs Nationalteam befindet sich im dritten Camp der Vorbereitung im deutschen Deggendorf. Dort wird am Donnerstag (19.30 Uhr, ORF Sport+) und am Samstag (17 Uhr, live.eishockey.at) zweimal gegen die Deutschen getestet. 28 Spieler umfasst der Kader, mit Bernhard Starkbaum, Steven Strong, Manuel Ganahl, Lukas Haudum, Nico Brunner und Debütant Senna Peeters kamen sechs neue Spieler hinzu.

Brunner freut sich auf den Einstieg im Team und will sich wie im Vorjahr wieder für eine WM-Reise nach Finnland empfehlen. Beim Klassenerhalt im Vorjahr gab der 30-jährige Villacher, der bei den Vienna Capitals im ersten Verteidigerpaar mit Neo-VSV-Spieler Alex Wall die vielleicht beste Saison seiner Karriere spielte, sein WM-Debüt. "Das ist eine schöne Erinnerung, aber das muss man abhaken, den Fokus auf heuer setzen. Da gilt es wieder oben zu bleiben. Und ich will mich natürlich wieder aufdrängen", sagt Brunner, der sein letztes Spiel vor 18. Tagen beim Halbfinalaus in Bozen bestritt.

Nach so einer Pause hineinzustarten, sei kein Problem, "weil das Niveau im Training so hoch ist, der Speed und die Härte passen, sodass es sich eh schon anfühlt wie im Spiel. Das ist so, weil jeder um seinen Platz hart kämpft", meint Brunner.

Brunner wird Linienpartner in Wien vermissen

Über den VSV direkt haben Brunner und Wall übrigens nicht gesprochen, wenngleich Brunner sagt: "Es wird ihm dort fix gut taugen. Er ist ein sehr umgänglicher, freundlicher und ruhiger Mensch, ein guter Typ für die Kabine." Für die Caps ist der Abgang natürlich "sehr schade", wie Brunner sagt. Der Abgang von Dave Barr hat den Verteidiger auch überrascht: "Ich bin mit dem Trainer super ausgekommen, er ist ein toller Mensch. Aber die Entscheidung wird für ihn passen, er ist näher bei der Familie, jetzt freue ich mich auf Marc Habscheid, über den ich auch schon Positives gehört habe."