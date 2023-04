Ein mitreißendes und dramatisches Spiel lieferte Österreichs U18-Nationalteam bei der WM Division 1B in Bled. Drei Minuten vor Schluss lag die Mannschaft von Teamchef Philipp Pinter mit 1:2 zurück. Und hätte damit den Aufstieg verpasst. Doch binnen weniger Augenblicke drehten Thomas Klassek & Co. nicht nur die Partie. Mit 4:2 konnten die Asiaten besiegt werden und damit ist Österreich vor dem Abendspiel zwischen Slowenien und Italien nicht mehr vom Aufstiegsplatz zu verdrängen bzw. der Turniersieg zu nehmen. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin unfassbar stolz auf diese Mannschaft. Wie wir zusammengerückt sind, wie gefightet worden ist, und welche Leidenschaft gezeigt worden ist - das war schon sensationell. Es freut mich für die Mannschaft, weil es viele gegeben hat, die versucht haben, den Jahrgang schlecht zu reden. Wir haben an uns geglaubt, waren wie eine Büffelherde", zeigt sich Pinter voller Euphorie.