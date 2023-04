Das Weltcupfinale der Skibergsteiger steht in Norwegen in den Startlöchern und Youngster Paul Verbnjak will seine starke Saison mit dem Titel im Gesamtweltcup der U23-Klasse krönen. Neben ihm möchte auch Christof Hochenwarter angreifen. "Ich liege bei den U23 drei Rennen vor Schluss mit 25 Vorsprung voran, das möchte ich verteidigen", erklärt der 21-Jährige und fügt hinzu, "dass ich in der Vertical-Wertung in der Elite derzeit Fünfter bin und mir auf Rang drei nicht viel fehlt. Das wäre natürlich mega."