Die Forderung nach einer Rückkehr von Marco Rossi zu Minnesota Wild war zuletzt Teil einer öffentlichen Debatte. Im Umfeld des NHL-Klubs fragte man sich, woran es wohl liegen möge, dass der Erstrunden-Draftpick von 2020 (an neunter Stelle) in den Überlegungen von General Manager Bill Guerin sowie Trainer Dean Evason keine tragende Rolle gespielt hat. Und das, obwohl der 21-jährige Vorarlberger in Minnesotas Farmteam Iowa Wild herausragende Leistungen gezeigt hatte. Binnen zwei Saisonen sammelte der Center 103 Scorerpunkte (34 Tore, 69 Assists).