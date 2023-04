In dieser Woche zieht einer der berühmtesten Golfplätze der Welt alle Golf-Begeisterten wieder in seinen Bann: Der "Augusta National Golf Club" in Augusta im US-Bundesstaat Georgia ist wieder Schauplatz des Masters-Tournament. Österreichs einziger Vertreter beim prestigeträchtigen Turnier ist Sepp Straka - und der gebürtige Wiener ließ es bereits am Montag, während einer Trainingsrunde, so richtig laut werden.

Er hat auf Loch Nummer 12, einem rund 137 Meter langen Par 3, das Teil des berühmten "Amen Corners" ist, nämlich ein Hole-in-One geschafft. Das letzte Hole-in-One, das im Rahmen eines Turniers auf diesem Loch erzielt wurde, datiert aus dem Jahr 1988 (Curtis Strange). Und weil Straka eben nur eine Trainingsrunde absolviert hatte, findet sein Zauberschlag keinen Eingang in diese Statistik - der Freude aller Anwesenden tat das aber keinen Abbruch: