"Wet race" war angesagt beim zweiten GP des MotoGP-Jahres 2023 im argentinischen Termas de Rio Hondo. Keine gute Ausgangslage für die weit hinten gestarteten KTM. So konnte Brad Binder nicht Plätze wie im Sprint am Samstag gutmachen. Im Gegenteil: er rutschte in den ersten Kurven sogar aus. So rettete Jack Miller auf Rang sechs die KTM-Ehre.

Marco Bezzecchi erwischte einen Traumstart. Von der zweiten Position stürmte er im Nassen an Pole-Mann Alex Marquez vorbei. Und so entwickelte sich in den ersten Runden ein italienischer Ducati-Dreikampf mit Bezzecchi, Marquez und Francesco Bagnaia.

Auffallend, dass Bezzecchi (VR46) und Marquez (Gresini) noch mit der Vorjahres-Ducati unterwegs waren. Da zeigte sich, wie gut die Michelin-Regenreifen bei einer Wasserverdrängung von drei Liter innerhalb einer Sekunde bei 300 km/h funktionieren. Und Bezzecchi spielte sein ganzes Talent aus, konnte behutsam ein Loch von zwei Sekunden herausfahren und verteidigte auch die Führung bis zum Schluss. Es war der erste GP-Sieg für den 24-Jährigen aus Rimini. Acht Runden vor Schluss rutschte Bagnaia raus und im Finish fing Johann Zarco Alex Marquez ab.

Volles Lazarett

Das Rennen in Argentinien wurde nur von 17 Piloten in Angriff genommen. Nach einer morgendlichen Untersuchung musste Joan Mir (Honda) auf eine Teilnahme verzichten. Der Spanier erlitt am Samstag bei seinem Sturz im Sprintrennen eine Gehirnerschütterung und eine schmerzhafte Zerrung im Nackenbereich. Da der ehemalige Suzuki-Werkspilot nach wie vor über Kopfschmerzen und Übelkeit klagte, wurde im Hospital Santiago del Estero eine CT-Untersuchung durchgeführt. Mir flog retour nach Europa, um sich unter medizinischer Aufsicht auf den nächsten GP in Austin (16.) vorzubereiten.

Der Spanier ist der fünfte gröbere Ausfall nach nur zwei Rennen. In Argentinien fehlten auch Marc Marquez (Mittelhandknochen), Pol Espargaro (Kiefer-OP), Enea Bastianini (Schulterblatt) und Miguel Oliveira (Bänderverletzung). Pol Espargaro, heuer für GasGas bei Tech 3, wird in Austin von Jonas Folger ersetzt.