Der Große Preis von Argentinien in Termas de Rio Honda wird am Sonntag (19 Uhr, ServusTV live) mit nur 17 Piloten gestartet. Nach einer morgendlichen Untesuchung musste Joan Mir vom Repsol Honda Team auf eine Teilnahme verzichten. Der Spanier erlitt am am Samstag bei seinem Sturz im Sprintrennen ein Schädel- und Nackentrauma.

Da der ehemalige Suzuki-Werkspilot nach wie vor über Kopfschmerzen und Übelkeit klagte, wurde im Hospital Santiago del Estero eine CT-Untersuchung durchgeführt. Mir flog daraufhin retour nach Europa um sich unter medizinischer Aufsicht auf den nächsten Grand Prix in Austin vorzubereiten.

Der Spanier ist nun schon der fünfte gröbere Ausfall nach nur zwei Rennen. Denn in Argentinien fehlten auch noch Marc Marquez (Mittelhandknochen), Pol Espargaro (Kiefer-OP), Enea Bastianini (Fraktur des Schulterblatts) und Miguel Oliveira (Bänderverletzung). Pol Espargaro, heuer für GasGas bei Tech 3, wird in Austin von Jonas Folger ersetzt.