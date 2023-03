Das Tempo ist in der NHL enorm. Doch nicht nur auf dem Eis der besten und schillerndsten Eishockeyliga der Welt. Auch abseits davon. Die Woche von Marco Kasper im Zeitraffer: Am Dienstag erhielt er die Nachricht, dass er nach Detroit reisen soll. Tags darauf hob der Flieger ab und am Donnerstag, kurz vor dem Heimspiel der Red Wings gegen Carolina, wurde ihm mitgeteilt, dass er seinen Kulturbeutel gleich ins Stadion mitbringen muss. Kasper wurde gleich auf den Roadtrip nach Winnipeg mitgenommen.