Neben der US-Topliga NFL gehört die kanadische Profi-Meisterschaft CFL zu den besten der Welt. Am Weg in die NFL kann sie als perfektes Sprungbrett dienen. Das weiß auch der Kärntner Offensive Lineman Tobias Rodlauer, der kürzlich bei der Sichtung, dem sogenannten „Combine“, in Edmonton überzeugte. „Es ist bei den fünf Trainings gut gelaufen, im ersten war schon noch zu kämpfen, dann habe ich das Feedback aber gut umgesetzt“, erzählt Rodlauer, der sich in Kanada an andere Regeln gewöhnen musste. „Dort spielen zwölf statt elf Leute und das Feld ist länger und breiter. Das erzeugt Veränderung beim Passen und Blocken. Beim Combine wollen sie sehen, wie gut du damit zurechtkommst“, sagt Rodlauer.