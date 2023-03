In knapp zwei Wochen wird Vinzenz Höck bei der europäischen Meisterschaft der Turner wieder an den Ringen sein Programm zeigen. Der Grazer holte im Jahr 2020 sensationell Silber bei den kontinentalen Meisterschaften. Wie viel Training für solche nötig ist, kann der Laie nur schwer erahnen. Stundenlang arbeitet der Turner des ATG in der Halle an seiner Form und seinem Körper.

Nach den ersten Jahren in Graz ist er mittlerweile in Innsbruck beheimatet und dort hat der 27-Jährige nun auch abseits der Halle eine wahnsinnige Leistung vollzogen. Wie das möglich war? „Konsequenz, gute Zeiteinteilung, starkes Wollen, Unterstützung im persönlichen Umfeld und etwas Glück“, sagt der sympathische Heeressoldat, der nie um einen flotten Spruch verlegen ist.

Höck schloss das Studium der Mechatronik erfolgreich ab und darf sich von jetzt an Diplomingenieur nennen. "Das Timing meines Studienabschlusses war mir wichtig. Denn ab jetzt, wo es wirklich wichtig wird, kann ich mich bis zu Olympia in Paris ausschließlich auf meinen Sport konzentrieren." Gefeiert werden kann der Abschluss aber erst nach der EM und dann wird er seiner Heimatstadt wohl auch wieder einen Besuch abstatten.