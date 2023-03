Vor gut einer Woche kehrte Magdalena Lobnig mit ihrer Schwester Katharina von einem dreiwöchigen Trainingslager in Austin (USA) retour. Die Schwestern fanden in Texas perfekte Bedingungen vor, um sich auf die wichtige Rudersaison 2023 vorzubereiten. Immerhin werden bei der Weltmeisterschaft in Belgrad (SRB) Anfang September die ersten Tickets für die Olympischen Spiele 2024 vergeben. Und da will sich Magdalena nicht nur im Einer, sondern auch mit ihrer Schwester im Zweier einen Platz für Paris sichern. „Im Optimalfall schaffe ich beides und hätte damit drei Alternativen“, hat die Olympia-Dritte von Tokio ambitionierte Ziele.



Ob sie in Paris im Einer, im Zweier oder sogar in beiden Bootsklassen an den Start gehen wird, will die 32-jährige erst einmal offenlassen. Sollten in beiden Booten die Zeiten passen, ist es „zumindest eine Überlegung“.

Zunächst gilt es aber einmal den Saisonstart gut zu absolvieren. Noch im Vorjahr wurde Lobnig durch ein allergisches Asthma gebremst, musste etliche Regatten, darunter die prestigeträchtige Henley Regatta auf der Themse, absagen. „Ich hoffe, das bleibt mir heuer erspart oder kommt zumindest nur in abgeschwächter Form.“ Eine Option wäre ein „Karenz“ in einem Land, wo die Pollenbelastung nicht so stark ist. Doch nachdem Schwester Katharina und Trainer Kurt Traer hauptberuflich als Polizisten tätig sind, wäre ein Ortswechsel wohl nur schwer realisierbar.



Bevor es Anfang Mai im Einer zum Weltcup-Auftakt nach Zagreb (CRO) geht, steht am 15. April noch die Kleinbootregatta in Ottensheim auf dem Programm. Bei der Europameisterschaft in Bled (26. bis 28. Mai) wollen die Lobnigs schließlich im Zweier antreten. „Auch wenn dort noch keine Olympiatickets vergeben werden, wollen wir in Slowenien eine Top-Leistung bringen. Immerhin ist es quasi eine Heim-EM für uns“, erklärt Magdalena, die als primäres Ziel dennoch die Weltmeisterschaft angibt.



Bis dahin werden sich die Schwestern jedenfalls im heimischen Völkermarkt auf die kommenden Regatten vorbereiten, wobei derzeit der Dienstplan von Katharina und Trainer Traer die Bootsklasse im Training bestimmt. „Es ist derzeit ein bunter Mix zwischen Einer und Zweier“, kann sich Lobnig über zu wenig Abwechslung nicht beschweren.