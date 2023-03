Der Saisonauftakt verlief für Parallelboarder Werner Pietsch (ASKÖ ESV St. Veit) alles andere als nach Wunsch. „In Hochfügen bin ich gleich einmal ausgefallen. Anschließend habe ich etwas am Material und Set-Up getüftelt. Nach der Weihnachtspause bin ich immer besser in Form gekommen.“ 2023 war für den 17-Jährigen demnach vollgepackt mit Höhenflügen. Ende Jänner schnappte sich der Kärntner bei den Olympischen Jugendspielen im italienischen Piancavallo die Bronzemedaille, vergangenes Wochenende carvte er bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Bulgarien als Dritter aufs Podium. „Es war letztlich eine sehr gute Saison. Es hat viel zusammengepasst, ein bisschen Glück war auch dabei und ich konnte mich in vielen Belangen weiterentwickeln.“