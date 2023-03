Eine Schockdiagnose bekam NFL-Spieler Foster Moreau, der eigentlich einen neuen Vertrag beim American-Football-Team New Orleans Saints unterschreiben wollte. Im Rahmen des obligatorischen Medizinchecks entdeckten die Ärzte einen bösartigen Tumor, worauf de 25-Jährige seine NFL-Karriere mit sofortiger Wirkung beendete.

Demnach wurde ein Hodgkin Lymphom festgestellt, weshalb Moreau bis zur Genesung eine Pause von der teuersten Football-Liga der Welt nimmt. "Ich werde erst einmal dem Football den Rücken kehren um gegen diesen neuen Gegner zu kämpfen. Vielen Dank an die hunderte Menschen, die mich unterstützt haben und immer noch tun", schrieb der ehemalige Spieler der Las Vegas Raiders. Aufgeben möchte er seine Karriere noch nicht: "Ich werde diesem Ding in den Hintern treten und wieder tun, was ich so liebe!"

Obwohl das festgestellte Hodgkin Lymphom ein bösartiger Tumor ist, bestehen gute Heilungschance. Diese liegen laut deutscher Krebsgesellschaft bei rund 80 Prozent, wenn man es früh entdeckt. Sportlich sammelte er in 61-Karriere-Spielen 91 Catches für 1.107 Yards und zwölf Touchdowns.