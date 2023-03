Jahrelang musste sich Fabian Obmann unentwegt mit einem Patellaspitzensyndrom, einer chronischen Verletzung am Knie, herumquälen. In seiner jungen Laufbahn war der Kärntner Dauerpatient im Olympiazentrum in Klagenfurt bei Bernd Gütler und Harald Hudetz. Es war chronisch, kam und ging. „Das war der Horror. Ich war damals in Deutschland bei privaten Ärzten, was man aus eigener Tasche zahlt. Ich habe alles versucht, um schmerzfrei snowboarden zu können."