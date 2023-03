Es gilt als außerordentliches Privileg, sich seine Träume zu verwirklichen. In einer Job-Agentur treffen sie manchmal auf die knallharte Realität. Diesen Kontrast erlebt derzeit David Reinbacher, wenn er in seinem Nebenjob mit Hoffnung, aber auch mit so mancher Verzweiflung von Arbeitssuchenden konfrontiert wird. "Man sieht sich die Personen an, hört ihnen zu", erzählt der 18-Jährige über seinen Bürojob, der ihn erdet. Und der ihm das normale Leben zeigt. Normalerweise kurvt er durch Schweizer Eisarenen vor tausenden frenetischen Fans und bringt sie zum Staunen.