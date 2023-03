Die Britin Fallon Sherrock hat als erste Frau im Darts bei einem Event des Weltverbandes (PDC) einen Neun-Darter geschafft. Ein Neun-Darter bezeichnet das perfekte Spiel, bei dem die Punktezahl von 501 mit der Minimalanzahl von neun Pfeilen auf null gestellt wird. Der 28-jährigen Sherrock gelang dies am Samstag in Deutschland in Hildesheim. Bei der WM 2020 hatte die Engländerin als erste Frau Siege gegen Männer eingefahren, u.a. gegen den Wiener Mensur Suljovic.