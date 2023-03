"Ich habe gerechnet, dass sie ums Podium mitfährt, aber nicht, dass sie hier gewinnt, tschuldigung", sagte der verletzte Parallelboarder Alex Payer als Co-Kommentator im ORF über den Sieg seiner Lebensgefährtin Sabine Schöffmann in Rogla. Schöffmann erwischte am Kurs, den der eigene Trainer steckte, einen perfekten Tag und gewann das Finale gegen Ester Ledecka. "Und das auch noch am roten Kurs, da war ich die einzige Frau, die auf dem Kurs gewonnen hat", verriet sie stolz. Auch wenn sie ihren Partner Payer vom Gegenteil überzeugte, "zu rechnen war mit meinem ersten Sieg hier nicht, weil Ester auch brutal stark ist, vor allem im Flachen."