Seine Tricks auf den Slopes oder auf dem Kicker zu präsentieren, das ist Ski-Feestyler Matej Svancer gewohnt. Nun hat der Doppel-Juniorenweltmeister auch in den Klassenräumen des Sporgymnasiums Saalfelden - wo sich der gebürtige Tscheche, der seit der Saison 2021/22 für Österreich startet, in seinem Maturajahr befindet - die Skier gegen Laptop und Kugelschreiber eingetauscht und hat seine Schule vor den abschließenden Prüfungen in seinen persönlichen Urban Skiing Matura Run verwandelt. „Ich habe mein halbes Leben hier im Klassenzimmer oder Internat verbracht“, erklärt Matěj Švancer. „Diese Location ist ein Teil von mir und darum war es ein Traum, vor den Abschlussprüfungen noch einen 'final ride' durch die Schule zu machen.“ In einem spektakulären Video bahnt sich der 18-Jährige auf zwei Brettern den Weg durch die Schule und zeigt dabei eindrucksvoll sein Können. Sehen Sie selbst: