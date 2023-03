Das vielleicht attraktivste und spektakulärste Eishockey bietet die Schweizer National League. Speziell heuer. Vor einigen Jahren noch haben die Vereine laut geächzt. Die Personalkosten erdrücken die Budgets der Klubs. Mehr Legionäre braucht das Land, um sich so mit Cracks aus "Billiglohn-Ländern" wie Slowakei oder Tschechien einzusparen. Doch der Krieg in der Ukraine hat all das verändert, internationale Top-Leute der KHL konnten (deutlich günstiger) verpflichtet werden. "Die Qualität der Finnen und Kanadier hier ist enorm", erzählt Lugano-Verteidiger Bernd Wolf