Laute Motorengeräusche und tausende Fans in den Weinbergen der Südsteiermark. Mitte März trifft sich die österreichische und internationale Elite wieder in Leutschach. Die Rebenland-Rallye feiert ihr zehnjähriges Jubiläum und ist heuer im Rahmen der Staatsmeisterschaft die zweite Station nach der bereits ausgetragenen Jännerrallye. Unter den Teilnehmern ist in der Steiermark am 17. und 18. März auch der 63-jährige Raimund Baumschlager, der die PS-Jagd in Weingegend schon fünf Mal gewonnen hat. „Die Favoriten sind heuer auf jeden Fall andere, aber ich werde klarerweise mein Bestes geben“, sagt das Urgestein. Apropos Favoriten: Den Sieg zwischen den Reben dürften sich Simon Wagner und Hermann Neubauer untereinander ausmachen. Für Neubauer ist die Favoritenrolle klar beim Konkurrenten. „Simon fährt in der Europameisterschaft und sitzt ungefähr fünf Mal so oft im Auto wie ich. Nichtsdestotrotz werde ich alles versuchen und von Beginn an das höchstmögliche Tempo gehen.“