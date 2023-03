So wirklich realisiert haben es beide noch nicht. Da hilft auch kein Zwicken, wie Einzel-Weltmeister Jakob Dusek erzählt: "Ganz so gecheckt habe ich es noch nicht. Ich denke, ich muss das alles erst richtig sacken lassen." Das befürchtete Kopfkino in der Nacht nach seinem WM-Triumph blieb aus, "da ich einfach totmüde war. Der Tag war so lang, da kam ich zu allem, aber nicht zum Nachdenken".