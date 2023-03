In der U23-Klasse ist Skibergsteiger Paul Verbnjak weiterhin ein Garant für Medaillen. Das stellte der Kärntner bei seinem WM-Auftakt in Boi Taüll (ESP) wieder unter Beweis, holte sich Bronze im Vertical-Bewerb. Dazu gab es im Endklassement der Allgemeinen Klasse einen starken siebenten Platz, womit Verbnjak auch bester Österreicher war. "Ich bin wirklich super zufrieden. Eine WM ist immer speziell, weil es sie nur alle zwei Jahre gibt. Ich habe schon vorher gesehen, dass ich gut vorbereitet und stark drauf bin", strahlt der Medaillengewinner, der zugibt: "Eigentlich ist der siebente Platz in der Allgemeinen Klasse noch höher einzustufen. Wobei man sagen muss, dass die Qualität immer höher wird, alleine vier U23-Athleten waren bei den 'Großen' auch in den Top Ten. Die Entwicklung geht gerade so schnell, die Zeiten werden immer besser, ich bin gespannt, welche Dimensionen dieser Sport noch annehmen wird."