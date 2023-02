Aich/Dob will in Slowenien zumindest Selbstvertrauen fürs AVL-Play-off tanken

In der Mevza steht Aich/Dob mit dem Rücken zur Wand, muss am Mittwoch (20 Uhr) ein 1:3 auswärts wettmachen. In der heimischen Liga wollen die Bleiburger und die ATSC Wildcats ab Samstag im Play-off aber voll angreifen.