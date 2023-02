Das Selbstvertrauen, sagt Mika Vermeulen, "das hast du, oder eben nicht". Der Ramsauer hat ein unerschütterliches, hatte es immer schon. "Wenn ich mich im Spiegel anschaue, denke ich mir: Bist du, ist das ein geiler Typ", sagt er und lacht laut. Bei der Nordischen WM in Planica wird Vermeulen die drei Distanzrennen im Langlauf bestreiten. "Natürlich ist nicht immer alles so rosig, wie es scheint. Aber ich bin mir dessen bewusst, was im Sport passiert und wie schnell es gehen kann. Man braucht sich selbst nicht defensiv aufzustellen, denn das bringt nichts." Er funktioniert eben am besten, "wenn der Druck groß ist, und vielleicht muss ich mir den selber machen". Dass er im Weltcup noch nie in die Top zehn gelaufen ist, hindert ihn nicht daran, das bei der WM zu tun. "Du brauchst nur am richtigen Tag eine richtige Rakete zu haben und dann kann richtig viel passieren. Es geht aber genauso schnell in die andere Richtung." Ein starkes Ego müsse ein Spitzensportler aber ohnehin haben. "Man muss natürlich demütig sein. Aber das ist ganz etwas anderes. Ich habe das Vertrauen, dass es passieren kann, und das spreche ich aus."