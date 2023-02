Andreas Prommegger und Sabine Schöffmann haben bei der Snowboard-WM in Bakuriani bei der Premiere des Mixed-Teambewerbs die Silbermedaille gewonnen. Das rot-weiß-rote Duo unterlag am Mittwoch erst im Finale Nadya Ochner und Aaron March aus Italien. Bronze ging an Julie Zogg und Dario Caviezel aus der Schweiz. Für die weiteren beiden ÖSV-Teams Claudia Riegler/Arvid Auner sowie Daniela Ulbing/Fabian Obmann war im Viertelfinale Endstation.

Die Bedingungen dabei waren alles andere als leicht. Starker Wind und schlechte Sicht präsentierten sich als schwieriger Mix für die Athletinnen und Athleten. "Wir waren wie vom Winde verweht. Das hatte ich noch nie, dass ich teilweise gar nichts gesehen habe", sagte Promegger mit einem breiten Grinsen. "Mir ist es nicht viel besser gegangen, unten hätte man Spuren fahren müssen, aber wenn man sie nicht sieht, wird es schwierig", fügte Schöffmann an.

Nach seiner im letzten Einzelrennen zugezogenen Knieverletzung war Schöfmanns Freund und angestammter Team-Mixed-Partner Alex Payer schon am Weg ins Krankenhaus nach Graz. "Wir teilen immer alles, so auch diesen Sieg", schickte Schöffmann ihrem Alex als Botschaft, gab aber zu: "Mit dem Andi war es heute auch total entspannt, ist sehr gut gegangen."