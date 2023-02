Weiters führte Thorsten Schmitz aus: Eine Beziehung mache nicht träge, sondern motiviere eher: Rund die Hälfte der Befragten wünscht sich mehr gemeinsame Bewegung als Paar, weitere 45 Prozent, dass sie beim Sport Amors Pfeil trifft.

Imas International hatte von 30. Mai bis 10. Juni 2022 online 1350 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren zu ihrem Sportverhalten in Partnerschaften befragt. Ein zentrales Ergebnis: Jeder Zweite wünscht sich mehr Sport mit dem Partner. Die Sportart an sich (25 Prozent), die Bewegung an der frischen Luft und in der Natur (13 Prozent) und das Erfolgserlebnis (13 Prozent) verbinden die Österreicher und Österreicherinnen mit den schönsten Momenten im Sport. Jeder Zweite würde gern mehr Sport gemeinsam betreiben – vor allem die 16- bis 29-Jährigen (69 Prozent) und 30- bis 39- Jährigen (54 Prozent).

Jeder Dritte möchte einen sportlichen Partner

Sport und Sportlichkeit seien demnach attraktiv, und zwar nicht nur optisch: Jeder Dritte möchte einen sportlichen Partner. Sportlichkeit bei der Partnerwahl ist aber nur für sechs Prozent sehr wichtig, und eher wichtig für 26 Prozent. 36 Prozent gaben an, in der aktuellen Beziehung eher mehr Sport zu betreiben als das Pendant.

Ein Fünftel (21 Prozent) macht in etwa gleich viel Sport, ein weiteres Fünftel (20 Prozent) eher oder deutlich weniger. Im Geschlechtsvergleich schätzen sich in jedem Fall Männer mit 41 Prozent sportlicher ein, 31 Prozent bei den Frauen.

Radfahren am beliebtesten

Radfahren (35 Prozent), Schwimmen (34 Prozent) und Wandern (29 Prozent) sind die beliebtesten Sportarten bei Österreichs Paaren. Es folgen Laufen (14 Prozent), Ski-alpin-Fahren (13 Prozent) und Nordic Walking (12 Prozent), wobei sich die Präferenzen je nach Alter unterscheiden: Die Jüngeren (16- bis 29-Jährigen) gehen besonders gerne zusammen laufen (24 Prozent) oder ins Fitnessstudio (23 Prozent), 60- bis 69-Jährige betreiben vorzugsweise gemeinsames Nordic Walking (34 Prozent) oder gehen schwimmen (35 Prozent).

Dass der Partner ein Sportverhalten aufweist, welches dem eigenen Bewegungsbedürfnis entspricht, sei den Befragten ebenso wichtig wie beispielsweise Ähnlichkeiten beim Bildungsniveau, der politischen Einstellung, der Wohngegend und der Religion. "Sport verbindet", zeigte sich Johannes Kastenhuber, Marketingleiter bei Intersport Austria, überzeugt.

Sport als geeigneter Ort, sich zu verlieben

Gefragt nach den Orten, die dazu geeignet sind, einen neuen Partner zu finden, nannten 45 Prozent Sport- und Freizeiteinrichtungen. Davor kommen aktuell Fortgehen, der Bekanntenkreis, Online-Dating-Plattformen und der Arbeitsplatz als Möglichkeiten.