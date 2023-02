In Kärnten gibt es, sagen wir es ganz salopp, ohne jemanden auf die Füße treten zu wollen, fünf, sechs große Mannschaftsvereine. Groß, was die Erfolge anbelangt. Neben dem KAC, dem VSV, dem WAC und der Klagenfurter Austria gibt es noch den SK Aich/Dob – und den SC Ferlach. Wobei letztere Klubs schon nahe der südlichen Landesgrenzen angesiedelt sind. Und daher ist die Frage auch legitim, ob sogenannte Dorfvereine nicht ganz so populärer Sportarten leichter eine gewisse Begeisterung auszulösen vermögen.