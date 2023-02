Eingefleischte Fans des American Footballs mussten stark sein, als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass die ProsiebenSat.1-Gruppe in Österreich und Deutschland die TV-Rechte an der National Football League (NFL) an RTL verloren hat. Auf Puls 4 wurden Michael Eschlböck und Walter Reiterer zu einem Kult-Duo, in Deutschland begeisterte die Ran-Crew rund um Patrick Esume und Jan Stecker über Jahre hinweg viele Zuschauer.

Der Super Bowl LVII in der Nacht auf Montag war das vorerst letzte NFL-Spiel in der Sendergruppe. Deshalb fragten sich viele Football-Begeisterte vor den TV-Geräten, wie es in Zukunft mit dem Ei aus Leder im deutschsprachigen Raum weitergeht.

Nun präsentierte RTL erste Pläne, wie man den American Football auf eine neue Ebene heben möchte. Auf lange Sicht könnte sich die Sportart als zweitpopulärste im TV etablieren, hinter König Fußball, ist der Privatsender überzeugt. Um das möglich zu machen, präsentierte die RTL-Sendergruppe ein umfassendes Programm. Die exklusiven Free-TV-Rechte hält man vorerst bis 2028.

In der kommenden Saison werden insgesamt 60 Spiele im TV zu sehen sein, 31 bis 33 auf RTL (unter anderem Play-offs, Super Bowl, Deutschland-Spiele) und 27 bis 29 auf RTL-Nitro (unter anderem Thanksgiving-Spiele, Pro Bowl). Pro Spieltag kommt man somit auf zwei Partien im Free-TV, um 19 und 22 Uhr. Zu diesen 60 Spielen über die komplette Saison hinweg kommen 18 ausgewählte Spiele im kostenpflichtigen Livestream auf RTLplus hinzu. Gesamt gibt es für Football-Fans somit 78 der 390 NFL-Spiele zu sehen. Wer diese kommentieren und analysieren wird, bleibt weiterhin völlig offen.