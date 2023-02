Was tut man nicht alles für seine Kinder? Gemeinsam lernen, bei Hausübungen helfen oder diverse Bring- und Abholdienste für sportliche Aktivitäten, um nur so manche gar nicht so kleinen Kleinigkeiten zu nennen. Im Falle von Donna Kelce steigt man auch gerne einmal in ein Flugzeug und fliegt quer durch die USA, um das NFL-Spiel beider Söhne zu sehen. So geschehen im Jänner 2022, als sie nach dem Wild-Card-Spiel zwischen den Philadelphia Eagles, mit Sohn Jason, gegen die Tampa Bay Buccaneers ins Flugzeug stieg und nach Kansas City flog, wo Sohn Travis mit den Chiefs gegen die Pittsburgh Steelers spielte.

Fast pünktlich zur zweiten Hälfte überraschte sie den Tight End der Chiefs und durfte mit ihm über einen souveränen 42:21-Sieg jubeln. Für den Super Bowl reicht es damals am Ende bei beiden Brüdern nicht – das wird sich am Sonntag aber ändern. Denn erstmals in der NFL-Geschichte stehen sich zwei Brüder im Endspiel gegenüber. Was für die Familie Kelce eine große Auszeichnung ist, birgt für Mutter Donna auch Probleme. „Es sind deine Hoffnungen und Träume, die wahr werden, aber es sind auch deine schlimmsten Befürchtungen. Ich weiß, dass einer meiner Söhne als Verlierer heimkommen wird.“

Zweimal standen sich Tight End Travis und Center Jason in der NFL schon gegenüber, nun auch erstmals im Super Bowl, der größten American-Football-Bühne der Welt. Seit ihrer Kindheit pusht sich das Duo zu Höchstleistungen. „Das ist auch der Grund, warum wir es in die NFL geschafft haben“, erklärt Chiefs-Tight-End Travis. Der jüngere Bruder aus dem Hause Kelce wurde nach einer turbulenten Zeit am College 2013 von Kansas City gedraftet und gilt als einer der besten Tight Ends der NFL-Geschichte. Die Rückennummer 87 trägt er auch aus einem ganz bestimmten Grund. „Alles begann 1987, als dieser Typ geboren wurde“, erklärt er seine Wahl mit dem Geburtsjahr des großen Bruders.

Auch wenn das Brüderpaar äußerlich nicht viel gemeinsam hat, schwören die Eltern darauf, dass beide „völlig gleich“ wären. Zumindest aus sportlicher Sicht wird sich das in der Nacht von Sonntag auf Montag ändern. Bisher haben Travis (2019) und Jason (2017) jeweils einen Super-Bowl-Titel.