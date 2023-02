In Österreich kann man die sportlichen Erfolge, die im Ausland erzielt werden, manchmal nur schwer einordnen. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis die Klagenfurterin Jasmin Ouschan, die in Asien bereits ein gefeierter Billard-Superstar war, auch in der Heimat die verdiente Anerkennung und der Respekt erhalten hatte. Ähnliches gilt für Anna Meixner. Die Eishockey-Spielerin sorgt, weitgehend unbemerkt von der rot-weiß-roten Öffentlichkeit, in Schweden für Furore.