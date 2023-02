Für den HC Lausanne läuft es in der Schweizer National League immer besser. Zuletzt feierte der Nachzügler vier Siege in Folge, ist in der Tabelle zwar immer noch 13. und damit Vorletzter, der rettende Platz zehn aber nur mehr fünf Punkte entfernt. Dieser würde zur Pre-Play-off-Quali reichen und wird aktuelle von Dominic Zwergers Klub Ambri-Piotta belegt.

Beim jüngsten 4:1-Erfolg von Lausanne in Bern steuerte auch Michael Raffl wieder einen Treffer bei, er stellte in Unterzahl per Empty-Net-Treffer den Endstand her. Der Villacher hält aktuell bei sechs Toren und vier Assists aus 14 Saisonspielen.

In Schweden verlor indes der Klagenfurter Marco Kasper mit Rögle daheim 1:4 gegen Leksands und flog wieder aus den Top Ten (Play-off-Qualirunde).