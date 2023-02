In knapp einer Woche beginnt in Oberhof die Biathlon-Weltmeisterschaft. Der Ort in Thüringen ist bei so manchen Biathleten nicht gerade beliebt, vor allem ob des dichten Nebels. Für die Kärntnerin Dunja Zdouc ist es nicht ganz so schlimm. „Ich fühle mich da eigentlich immer ganz wohl, zuletzt im Weltcup war es auch mit dem Nebel nicht so arg“, sagte die Kärntnerin, die in Oberhof eine Silbermedaille (Mixed-Staffel, Pokljuka 2021) zu verteidigen hat.