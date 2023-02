Schon im Vorjahr sorgte er für Aufsehen, als Tom Brady nach knapp 22 Jahren in der National Football League sein Karriereende verkündete. "Es ist Zeit, sich anderen Dingen zu widmen", erklärte er damals, nur um wenige Wochen später sein Comeback öffentlich zu machen. Er wollte doch noch nicht aufhören und noch einmal mit den Tampa Bay Buccaneers angreifen.

Das gelang dem 45-Jährigen nur bedingt. Seine Buccaneers schieden nach einer schwachen Saison in der ersten Playoff-Runde aus, privat ging seine Ehe mit Gisele Bündchen in die Brüche.

Den Spekulationen, wohin es für Brady in der kommenden Saison geht, setzte er nun endgültig ein Ende. Der siebenfache Super-Bowl-Champion verkündete endgültig sein Karriereende auf Instagram. "Ich liebe meine Familie, ich liebe meine Teamkollegen, ich liebe meine Freunde, ich liebe meine Trainer, ich liebe Football, ich liebe euch alle. Ich bin dankbar für diesen Tag. Danke", schrieb er auf Instagram unter sein Video, in dem er seinen Schritt erklärte.

Brady feierte in seiner Karriere sechs Super-Bowl-Titel mit den New England Patriots, wechselte 2020 zu den Tampa Bay Buccaneers, wo er gleich in seiner ersten Saison Titel Nummer sieben holte. Außerdem hält er zahlreiche Rekorde in der Liga.