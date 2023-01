Man könnte sagen: eine hübsche, aufregende, spannende Finalphase in den Volleyball-Meisterschaften wartet auf den SK Aich/Dob. Zum einen geht es um das Halbfinale in der mitteleuropäischen Volleyball-Liga (Mevza). Da stehen die beiden letzten Runden im Grunddurchgang auf dem Programm. Die Micheu-Truppe gastiert am Dienstag (18 Uhr) bei ACH Volley in Laibach, Mittwoch folgt die Auswärtspartie gegen Mursa Osijek (17 Uhr). "Wir sind zwar bereits fix im Halbfinale, aber um da nicht gleich wieder auf die Laibacher zu treffen, die einfach eine unüberwindbare Macht sind, müssen wir jetzt noch eine Partie gewinnen", weiß Sportdirektor Martin Micheu. Und da sind die Chancen im Mittwochspiel bei den Kroaten wohl größer. Beide Partien finden übrigens im Tivoli statt.