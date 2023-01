"Es war schwierig, diese Kellerstiegen zu bewältigen, ein Überlebenstraining"

Kärntens Boarder und Wahl-Lienzer Benjamin Karl präsentieren sich in Kanada in einer äußerst starken WM-Form. Alex Payer krallte sich mit dem zweiten Platz in seinem 100. Weltcuprennen die Führung in der Gesamtwertung.